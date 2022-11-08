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Aktüel Bakan Süleyman Soylu paylaştı: Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz
Aktüel

Bakan Süleyman Soylu paylaştı: Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de ele geçirilen uzun namlulu silahları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 23:26:00 -
Bakan Süleyman Soylu paylaştı: Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından aralarında roket başlıkları, uzun namlulu silahlar, silahlara ait mermilerin ele geçirildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu, ele geçirilen silahları, "Vatan sevdası yakalamadan duramıyoruz" notuyla paylaştı.

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