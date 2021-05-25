Bakan Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın son mesajını açıkladı

Sedat Peker ile görüşmesi ortaya çıkan Hadi Özışık'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları sonrası harekete geçilmiş ve Hadi-Süleyman Özışık kardeşleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı Habertürk canlı yayınında Hadi Özışık ile ilgili bir açıklamada bulundu.

İşte Sülyeman Soylu'nun konuya ilişkin o açıklaması:

Hadi Özışık'a telefon açtım 'Yaptığın çok yanlış memleketi de sattın, bizi de sattın' dedim. Sonra aklıma geldi. Bir dönem beni aramış Munbarız Rasimov ile haber yapmış. Aradım telefonla 'yanlış işler yapıyorsun, hükümeti suçluyorsun, bunlar sana yakışmaz' dedim. Yakınlığımız dolayısıyla kriminal mesele olduğu için bunu benden bilebilirler bu çok ayıp bir şey dedim. Ben böyle söyleyince attığı mesaj şu 'Seni Sedat Peker'e sattım öyle mi, ben dostlarımı satmam, ama sen inandın beni sattın' dedi. 'Ben bu konuyla ilgili hiç konuşmadığım halde seni sattım öyle mi?' Ben devletin İçişleri Bakanıyım.