  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Ankara merkezli 4 ilde operasyon
MSB duyurdu: Saldırı önlendi
BioNTech aşısında flaş gelişme! Aydın pilot il seçildi
Gündem Bakan Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın son mesajını açıkladı
Gündem

Bakan Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın son mesajını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında suç duyurusunda bulunduğu İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık'ın kendisine attığı son mesajı kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:23:00 -
Bakan Süleyman Soylu, Hadi Özışık'ın son mesajını açıkladı

Sedat Peker ile görüşmesi ortaya çıkan Hadi Özışık'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları sonrası harekete geçilmiş ve Hadi-Süleyman Özışık kardeşleri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı Habertürk canlı yayınında Hadi Özışık ile ilgili bir açıklamada bulundu.

İşte Sülyeman Soylu'nun konuya ilişkin o açıklaması:

Hadi Özışık'a telefon açtım 'Yaptığın çok yanlış memleketi de sattın, bizi de sattın' dedim. Sonra aklıma geldi. Bir dönem beni aramış Munbarız Rasimov ile haber yapmış. Aradım telefonla 'yanlış işler yapıyorsun, hükümeti suçluyorsun, bunlar sana yakışmaz' dedim. Yakınlığımız dolayısıyla kriminal mesele olduğu için bunu benden bilebilirler bu çok ayıp bir şey dedim. Ben böyle söyleyince attığı mesaj şu 'Seni Sedat Peker'e sattım öyle mi, ben dostlarımı satmam, ama sen inandın beni sattın' dedi. 'Ben bu konuyla ilgili hiç konuşmadığım halde seni sattım öyle mi?' Ben devletin İçişleri Bakanıyım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

NE GAZETECİLER BE.KİM KİMİN KUCAĞINDA BELLİ DEĞİL
  • Yanıtla

Mustafa

Bakanım sen asilsin, seni millet biliyor, sen yerli, milli, mertsin, bu karaktersizler kim oluyor, haber sitesinde, tıklanmak için, şehvet pazarlayan, kadın bedeni üzerinden para kazanan p......lik yapan bir adam.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı.
Bakan Soylu'dan istifa çığırtkanlarına tokat gibi cevap
Gündem

Bakan Soylu'dan istifa çığırtkanlarına tokat gibi cevap

Habertürk TV'de Merdan Yanardağ'ın 'istifa edecek misiniz?' sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu susturan bir cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay