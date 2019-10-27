  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Soylu açıkladı: Yenisi geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Arama Kurtarma timleri gibi aynısı hem çevik kuvvette hem de özel harekatta arama kurtarma timleri AFAD’la koordineli bir şekilde oluşturulacak" dedi

2019-10-27 13:14:00 - 2019-10-27 13:28:41
Bakan Soylu açıkladı: Yenisi geliyor

İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfında (ATGV) gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

 "AFAD’la koordineli bir şekilde oluşturulacak"

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin afetlerdeki etkisine değinen Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında emniyette de arama timleri kurulacağını duyurdu. Soylu, "Jandarma Arama Kurtarma timleri gibi aynısı hem çevik kuvvette hem de özel harekatta arama kurtarma timleri AFAD’la koordineli bir şekilde oluşturulacak. AFAD’ın ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulacak. Onun hemen akabinde Sahil Güvenlik Komutanlığına geçeceğiz, oranın da kendine ait özellikleri var" şeklinde konuştu.

Türkiye afet risklerinin azaltılması platformunun oluşturacağını kaydeden Soylu, (ARAS) Afet Risklerinin Azaltılması Siteminin de hayata geçirileceğini duyurdu.

 "Cep telefonlarının çalışmadığı ortam"

 Programda yer alan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise İstanbul depremine ilişkin AFAD’ın eksikliklerin giderilmesinin hayati bir konu olduğunu belirtti. Cep telefonların çalışmadığı ortamların yaşandığını hatırlatan Güllüoğlu, bu konuda kafa yorulduğunu ve çalışma içerisinde bulunduğunu kaydetti. Güllüoğlu, "Umarım ülkemizde daha az afet olur ama bizler de gerekli tüm hazırlığı yaparız" diye konuştu.

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

a

sayın bakanım çok çalışma. bu millete fazla iyilik yaramaz. aman... bak istanbul, bak izmir, bak ankara... izmir mi aaa orası chp.li değil miydi??? bi zamanlar burhan özfatura ne çalışmıştı. hatta tanzim satışların babalarını orda yapmıştı. noooldu. bi dikili heykeli bi ismi bi cismi var mı??? yok. o yüzden fazla sallama....
  • Yanıtla

Hale Luya

Bakıyorum da soylu bayaaa bi yorgun sanırsam ,foto da şaftı kaymış çıkmış.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23