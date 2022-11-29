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Siyaset Bakan Soylu'yu açık açık tehdit eden Ümit Özdağ makineli tüfek istedi!
Siyaset

Bakan Soylu'yu açık açık tehdit eden Ümit Özdağ makineli tüfek istedi!

Irkçı politikasıyla vatandaşları mültecilere karşı kışkırtan ve sık sık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son sözleriyle haddini iyice aştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 19:00:00 -
Bakan Soylu'yu açık açık tehdit eden Ümit Özdağ makineli tüfek istedi!

Terör örgütü ile cansiperane mücadele eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sık sık hedef alıp hakaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, teröristlerin ayakta alkışlayacağı ifadeler kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da girdiği oyun salonunda atış yaparken Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf Karaoğlu ile arasında geçen diyalog tepkilere neden oldu.

"Makineli tüfek ile atayım"

 

Karaoğlu, Özdağ atış yaparken, 'Hocam Süleyman varmış gibi atın' ifadesini kullandı. Ümit Özdağ, Karaoğlu'na yanıt olarak, “O zaman makineli tüfek ile atayım” ifadelerini kullandı.

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