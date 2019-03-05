Bakan Soylu'ya pankartlı davet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Ödemiş’te bir evin balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankart üzerine programın ardından ev ziyareti gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Ödemiş’te bir evin balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankart üzerine programın ardından ev ziyareti gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Tire’nin ardından Ödemiş ilçesinde vatandaşlara seslenen Bakan Soylu’yu bazı vatandaşlar evlerinin balkonundan dinledi. Bir apartmanın balkonuna asılan "Süleyman Amca çaya bekliyoruz" yazılı pankartı gören Bakan Soylu, programın ardından o eve giderek ziyarette bulundu.

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