Bakan Soylu'ya küfür eden kadının cezası belli oldu
Sosyal medya hesabı üzerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan şüpheli, konutunu terk etmemesi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya hesabından küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu Hülya B. isimli kişi Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Hülya B., Bodrum güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından Güvercinlik Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Serbest bırakıldı
Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'konutunu terk etmemek' ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.