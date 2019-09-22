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Bakan Soylu'ya böyle seslendiler: Nene Hatun'dan da KPSS puanı istenmemişti

25. Dönem POMEM (Kadın Özel Harekat) için açılan beş yüz kişilik kadroya alınacak adaylardan KPSS puanı şartı istenmesi bazı genç kadınların hayallerini suya düşürdü. KPSS nedeni ile açılan kadroya başvuramayacak olan gençler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi: "Bu meslek maaş için yapılacak bir meslek değil. Geçmişimizde Nene Hatun'dan KPSS puanı istenmemişti. Lütfen vatan sevdalıları için de bir şans tanıyın."

22 Eylül 2019 Pazar 21:49

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

25. Dönem POMEM (Kadın Özel Harekat) için açılan beş yüz kişilik kadroya alınacak adaylardan KPSS puanı şartı da istendi. Buna göre; 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az (60) puan almış olmak gerekiyor.

'Bu meslek maaş için yapılmamalı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden seslenen bir grup genç kadın, POHEM kadrosu için KPSS şartı aranmamasını talep etti. Söz konusu gruptan Sultan Özgül, yeniakit.com.tr'ye konuşarak taleplerini aktardı. Kadro açıldıktan sonra ilk KPSS'nin 2020 yılına denk geleceğini belirten Özgül, "Kadro açılacağını bilseydik 2018'de yapılan KPSS'ye girerdik." dedi. "Bu meslek maaş için yapılacak bir meslek değil." diyen Özgül, şunları söyledi:

"Bizler bu mesleğe gönül verdik. Bunun önüne hiçbir şeyin geçmesini istemiyoruz. KPSS puanı şartı yüzünden birçok aday başvuru yapamıyor. Sınav süreci zaten zorlu. Mülakatı, spor yeterliliği gibi birçok aşaması var.

500 kişilik bir kontenjan açıldı ve biz bu 500 kişi arasında gönüllülerin de olmasını istiyoruz. Geçmişimizde Nene Hatun'dan KPSS puanı istenmemişti. Biz her zaman diyoruz ki 'Vatan aşkının önüne KPSS engeli koyulamaz. Sayın Süleyman Soylu'nun da bizi anlayacağını düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 21:49
  1. Ankara
  2. Kadın Özel Harekat
  3. POMEM
  4. KPSS
  5. Kamu Personeli Seçme Sınavları
  6. Süleyman Soylu
  7. POHEM kadrosu

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  • Anti sinavAnti sinav19 dk önce
    Vekil ve/ya bakan adayı olmak için de KPSS şartı getirilsin

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