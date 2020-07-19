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Siyaset

Bakan Soylu’nun oğlundan Mehmet Metiner’e cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu AK Parti’li Mehmet Metiner için "Kimler kimlerin kaşığıyla siyaset yapıyor hepsi belli" İfadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 16:11:00 -
Bakan Soylu’nun oğlundan Mehmet Metiner’e cevap

CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile tartışan AK Parti'li eski vekil Mehmet Metiner'in açıklamalarına Soylu'nun oğlu Engin Levent Soylu sosyal medyadan cevap verdi.

Engin Levent Soylu, ‘Kimler kimlerin kaşığıyla siyaset yapıyor hepsi belli’ dedi.

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