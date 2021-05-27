Bakan Soylu'nun 'oda dinletme' iddiasından sonra gözler Davutoğlu'nda! İstifa edecek mi?

Yeniakit.com.tr

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, firari mafya lideri Sedat Peker'in iddilarını Habertürk canlı yayınında cevaplamış ve programda Ahmet Davutoğlu ile ilgili bazı iddilarda bulunmuştu. Bakan Soylu, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra AK Parti yönetiminde yaşanan süreci anlattı. Soylu, CHP ile ittifakı savunan dönemin Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Davutoğlu ile aralarında yaşanan tartışmalara değinerek şu ifadeleri kullandı: "Tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki, bir ara sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kaybolarak, ‘Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dedi."

Aksi ispatlanana kadar stifa edecek mi?

Firar ederek BAE'ye sığınan bir mafya liderinin sözlerini referans alıp, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için 'istifa borazanlığı' yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bakan Soylu'nun, 'odaları dinlettiğini söylemişti' ifadeleri karşısında 'açık bir itham ve hakaret' demekle yetindi. Kamuoyuna tatmin edici bir açıklamada bulunmayan Davutoğlu'nun iddiaların aksi ispatlanana kadar istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında şunları söylemişti:

"Babacan, 'HDP ile anayasa yapabiliriz' demişti"

"Yıl 2005. Ben Başbakan Yardımcısıyım. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Başbakan Davutoğlu. 7 Haziran seçimleri öncesi MYK toplantısında ‘Biz HDP ile anayasa yapabiliriz’ diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz baktık. Seçim geçtikten sonra AK Parti çoğunluğu elde edemedi, tek başına iktidar kurabilme kabiliyeti oluşmadı. Ya CHP ile ya diğer siyasal partilerle bir araya gelecek. Bugünkü gibi hatırlıyorum. İlk MKYK toplantısında bugün Deva Partisi’nin başkanı olan Ali Babacan, 'Bu işlere bakmamalıyız, şu anda ekonomiyi ayakta tutmalıyız' dedi.

" 'Sorumluluğumuz demokrasiyi ayakta tutabilmek' dedim"

"Dedim ki, ‘Bizim sorumluluğumuz bugün demokrasiyi ayakta tutmak ve hükümeti kimin kurabileceğine ait çabalarımızı gerçekleştirebilmek. Bu seçim tamamlanmamıştır, kampanya devam etmektedir' Kasım’da da seçim oldu. Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP’yle AK Parti’nin iktidarı için canhıraş mücadele verdiler. Bir kısım arkadaşlarımız bunun doğru olmayacağını, Türk siyasetinin doğasına aykırı olduğunu, Türkiye’yi başka bir tarafa doğru getirebileceğini ortaya koydu."

"Davutoğlu ‘Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dedi"

"Büyük bir mücadele başladı. Bir taraftan HDP ile anayasa yapabilme kabiliyeti ortaya koyan birisi. Dertleri Recep Tayyip Erdoğan. Onu külliyede enterne edip, hareketsiz halde bırakan, ABD’nin Avrupa üzerinden uyguladığı politikayı Türkiye’de hakim kılmak. Bunun doğru olmadığını söyledik. Tartışmalar o kadar şiddetli oluyordu ki, bir ara sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kaybolarak, ‘Hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dedi. 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 arasındaki süreci anlatıyorum."