Bakan Soylu'nun kuzeninin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Bakan Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez'e Fatih Ulusoy'un düzenlediği silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşanırken olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Dönmez dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Saldırının ardından Fatih Ulusoy silahıyla polise teslim olmuştu. Dönmez ile Fatih Ulusoy'un 'balıkçı damı' meselesi yüzünden tartıştığı öğrenildi. Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulan Fatih Ulusoy, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. İlk ifadesinde pişman olduğunu dile getiren Fatih Ulusoy sinirlerine hakim olamayarak cinayeti işlediğini söyledi.

Tartışmanın nedeni

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Fatih Ulusoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları ‘balıkçı damı’ meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih Ulusoy, belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez’e 5 el ateş etti.



Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra Fatih Ulusoy silahı ile birlikte polise teslim oldu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Kaymakamlıktan açıklama

Of Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 19.00 civarında Of ilçe merkezinde Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden husumetleri bulunan F.U'nun karşılaştığı belirtildi.



Yaşanan sözlü tartışma sonrası F.U'nun tabancayla 5 el ateş ederek Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaralı Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı F.U, olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, şüphelisi Fatih Ulusoy, güvenlik gerekçesiyle sorgusu için Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Sorgusu tamamlanan Fatih Ulusoy, sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da çelik yelek giydirilerek Of Adliyesi'ne sevk edildi.



Öte yandan Sefa Dönmez'in cenazesinin, ikindi vakti Of ilçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

İlk ifadesi

Cinayet zanlısı Fatih Ulusoy, ’ateşli silahla adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alındığı sorguda sabaha kadar ağlayarak, çok pişman olduğunu ifade eden Fatih Ulusoy’un, sokak ortasında Dönmez’in kendisini tokatladığı gerekçesiyle olayı gurur meselesi yapıp, silahını ateşlediğini söylediği belirtildi.