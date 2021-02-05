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Dünya Bakan Soylu'nun ifşa ettiği ABD panikledi! Peş peşe 'darbe' açıklamaları geliyor
Dünya

Bakan Soylu'nun ifşa ettiği ABD panikledi! Peş peşe 'darbe' açıklamaları geliyor

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında apaçık bulunan ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifşasının ardından panik yapan ABD'li yetkililer peş peşe açıklama yapmaya devam ediyor. ABD'li Büyükelçi David Satterfield, 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı ülkesinin sorumlu tutulmasından endişe duyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 18:37:00 - 2021-02-05 18:39:45
Bakan Soylu'nun ifşa ettiği ABD panikledi! Peş peşe 'darbe' açıklamaları geliyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinde bazı gazetecilere Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Yeni ABD yönetiminin görevinin üçüncü haftasında olduğuna işaret eden Satterfield, yeni yönetimde yer alacak ekiplerin bir araya gelmekte olduğunu bildirdi.

"15 Temmuz'un arkasında ABD var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün olduğuna ilişkin" sözlerine işaret eden Satterfield, "Üst düzey Türk yetkililerinin, 2016 yılı dahil olmak üzere Türkiye'de gerçekleşen bir dizi gelişmeden ABD'yi sorumlu tutan değerlendirmelerinden endişe duyuyoruz." dedi.

Asılsız olduğunu iddia etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın da bu konuda açıklama yaptığını hatırlatan Satterfield, "Bunlar, asılsız iddialar. Bir müttefikin ve stratejik bir ortağın sorumluluk taşıyan beyanları değiller. Esefle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

"PKK ile çalışmaya devam ediyoruz"

Büyükelçi Satterfield, ABD'nin önceki Başkanı Donald Trump döneminde Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya verilen desteğin, ABD'de yeni yönetim tarafından da Türkiye'nin itirazlarına rağmen devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "ABD'nin politikası değişmedi. DEAŞ'ın kuzeydoğu Suriye'de oluşturduğu tehditle, tıpkı bölgenin başka yerlerinde de bu tehdidi ele almak üzere çalıştığımız gibi mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu mücadelede, kuzeydoğu Suriye'de, SDF ile çalışmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

ABD'nin FETÖ ve PKK himayesi devam ediyor

Öte yandan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve üst düzey teröristler ABD'de ikametgah etmeyi sürdüyor. Türkiye'nin iade talebine rağmen ABD teröristbaşını ve örgüt üyelerini teslim etmiyor, korumaya devam ediyor.

PKK'yı ise alenen beslemesi ABD'nin "Darbenin arkasında biz yokuz" açıklamasını açıkça yalanlıyor.

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