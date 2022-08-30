Bakan Soylu'dan yerli ve milli pasaport açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde “Yerli ve Milli Pasaportların Üretimi”ne ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu bu gece itibariyle basmaya başlıyor" diyen Bakan Soylu, vatandaşlara çağrı yaparak, "Pasaport konusunda yarın olmayacak bir şekilde endişeye kapılmasınlar" dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bu meselelerde birçok hesap edemediğimiz görünmeyen sorunlar çıkabilir. Buna rağmen; Nüfüs ve Vatandaşlık G. Bakanlığı'n takibi içerisinde zamanında, iyi bir gayretle bu çalışmayı ağustos ayı tamamlanmadan bitirdik. Defterleri gelip, taleplere yöneltip Pasaport haline getirmek için buraya taşımış olduk. 1 milyon 600 bin basmış olduk ama bugün basılanlarla yerli taleplerin 20-22 gün gerisindeyiz.

Bakan Soylu'dan pasaport haberlerine tepki

Bizde ortalama günlük pasaport talebi 7-8 bindir. Son 5 aydır 10-15 bin arasında gidip geliyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Özellikle her şeyi siyasallaştırmak isteyen candaş bir medya var. Bu medya her meseleyi kaosa çevirmek için bir anons yaptı: Pasaport 2023'te fahiş bir fiyata ulaşacak diye. Öyle bir yayın yaptılar ki başarılı da oldular. Hainliğin sınırı yok. Yaklaşık 8 binlik üretim talebimizi 15-16 bine yükselttiler. Biz gerçi ona da yetişiriz. Pasaport yurt dışına çıkmak için kullanılmadı. Eğer bir vatandaşımızın acilen o gün yurt dışına çıkması gerekiyorsa 1 saatte pasaportunu alabilmesi mümkün. Biz bu uygulamayı zaten yıllardır yapıyoruz. 5 yılı dolanların veya ondan daha az süreyle pasaport sahip olanlara mevcut pasaportları üzerinden 10 yıla kadar yükseltme olanağı sağlıyoruz. Biz bunu tüm dünyaya da bildirdik.

Bakan Soylu yerli pasaportun detaylarını anlattı

Burada yeni pasaportun kendine ait özellikleri var. TC ve yine altında İngilizce Türkiye yazıyor. Lale motifi ve içbir özelliği vardır. Önceki pasaportun 27 güvenlik ögesi var. Yeni pasaportun + 36 ögesi daha var. Kalite olarak da farkı ciplerin incelik ve kalınlık farkı var. Yeni pasaport daha kaliteli, daha modern. Pasaportun tam ortasında Ayasofya var. Yine eserlerimizden Çanakkale Köprüsü, Çamlıca Camiisi, İshak Paşa Sarayı, İkinci Meclis, Amasya Evleri, Erzurum Çifte Minare ve Mevlana var. Türkiye kendi yerli ve milli pasaportunu bu gece itibariyle basmaya başlıyor. İlk önce bin adet, ertesi gün 2 bin, ertesi gün 5 bin, daha sonra 10 bin pasaport basmaya başlayacağız. Bu bizim dışardan teminimizi de sonlandırmayacak. Temkinli bir şekilde ilerleyeceğiz. Macaristan'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde; Felaket kurtarma merkezleri vardır ya. Macaristan'ın yıllık 250 bin pasaportunu basacağız. Onlarda bizim 250 bin pasaportunu basacak. Herhangi bir afet durumunda ülkeler birbirinin pasaportunu basacak. 3. nesil pasaportun darphanede üretilmesini aksatmayacağız. Fransa'dan gelen 2. nesil pasaportları Macaristan'da basacağız. Eylül-Ekim 250 bin. Daha sonra yükselerek devam edecek.