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Gündem Bakan Soylu'dan Türk boksöre destek
Gündem

Bakan Soylu'dan Türk boksöre destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Boksör Avni Yıldırım için Twitter hesabından destek mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 04:34:00 -
Bakan Soylu'dan Türk boksöre destek

Avni Yıldırım-Canelo Alvarez maçı için geri sayım başladı. Sabaha karşı başlayacak olan mücadelede Avni Yıldırım'a Bakan Soylu'dan destek mesajı geldi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Sana güveniyoruz Avni Kemer senin, gurur bizim olsun

Türk boks tarihinin en önemli müsabakalarından birine çıkacak olan Avni Yıldırım'a başarılar diliyorum.

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