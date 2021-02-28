Bakan Soylu'dan Türk boksöre destek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Boksör Avni Yıldırım için Twitter hesabından destek mesajı paylaştı.
Avni Yıldırım-Canelo Alvarez maçı için geri sayım başladı. Sabaha karşı başlayacak olan mücadelede Avni Yıldırım'a Bakan Soylu'dan destek mesajı geldi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Sana güveniyoruz Avni Kemer senin, gurur bizim olsun
Türk boks tarihinin en önemli müsabakalarından birine çıkacak olan Avni Yıldırım'a başarılar diliyorum.