Bakan Soylu'dan tokat gibi yanıt: Senden tam tecavüzcü olur

TİP Genel Başkan Yardımcısı Komünist Barış Atay, yaşanan bir intihar vakası üzerinden İçişleri Bakan Süleyman Soylu'yu küstah sözlerle hedef aldı. Bakan Soylu'dan Atay'a yanıt gecikmedi.

Bakan Soylu'yu hedef almaya kalktı

Komünist Barış Atay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Siirt’te intihar eden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanmasından kısa zaman sonra tahliye olan Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu ileri sürülen telefon mesajları ile ilgili paylaşımda bulundu ve Bakan Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" şeklinde skandal bir itham yöneltti. Atay, küstah sözlerini devam ettirerek Soylu'ya hayatın boyunca her fırsatta bu durumun yüzüne vurulması, asla unutmaması için uğraşacaklarını söyledi.

Soylu'dan tokat gibi cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atay'ın skandal tweetine, tokat gibi sözlerle cevap verdi. Soylu, kendisinden 'tecavüzcü kollayıcı' olmayacağını ama Barış Atay'dan tam bir tecavüzcü olacağını belirtti.

Soylu, Barış Atay için 'tecavüzcü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin talimatı ile HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı' ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, D.K. isimli kadına tecavüz eden eski HDP'li, Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'i işaret ederek, Barış Atay'ın Tuma'nın kollayıcısı olduğunu ifade etti ve "Dikkat yakalanma" ifadesini kullandı.