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Siyaset Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a sert tepki! "Soros'un operasyon çocukları"
Siyaset

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a sert tepki! "Soros'un operasyon çocukları"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halk TV programcısı Şirin Payzın'ın haddi aşan ifadelerine sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, Payzın ile Turgut Kazan'a, "Batı'nın ve Soros’un operasyon çocukları" diye seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 16:33:00 - 2022-11-10 17:07:32

 Yeniakit.com.tr 

CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası üzerinden 'siyasi yasak' algısı yapılan Sözüm Var programında Şirin Payzın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için skandal ifadeler kullandı.

Programda cumhurbaşkanının değişmesi ihtimali gündeme getirilince Şirin Payzın, terör örgütleriyle cansiperane bir şekilde mücadele eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Payzın, "Süleyman Soylu'yu cezalandırılmış şekilde içeride görme ihtimalimiz olabilir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine yönelik skandal sözlere Twitter hesabından cevap verdi.

"İktidar değişince(!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu’yu içeride görmekmiş." diyen Bakan Soylu, şu sert ifadelerle devam etti:

Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros’un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın.

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