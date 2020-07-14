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Gündem

Bakan Soylu'dan sevindiren haber: Peygamberimiz'e hakaret eden pislik alındı!

Bakan Soylu, Peygamberimiz'e ve İslam'a hakaret eden alçağın gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 22:14:00 - 2020-07-14 23:05:19
Bakan Soylu'dan sevindiren haber: Peygamberimiz'e hakaret eden pislik alındı!

 yeniakit.com.tr  

İslam'a ve Peygamberimiz'e (SAV) hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği isimli hesaptan atılan alçak paylaşımların ardından Türkiye ayağa kalktı. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu alçaklığa kayıtsız kalmadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadeleriyle duyurdu.

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Yorumlar

ahmet can

Allah razı olsun. Ceddine rahmet olsun sayın bakanım
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atakan699

iste devlet bu, sagolun bakanim
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