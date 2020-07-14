Bakan Soylu'dan sevindiren haber: Peygamberimiz'e hakaret eden pislik alındı!
Bakan Soylu, Peygamberimiz'e ve İslam'a hakaret eden alçağın gözaltına alındığını duyurdu.
yeniakit.com.tr
İslam'a ve Peygamberimiz'e (SAV) hakaret eden Türkiye LGBTİ Birliği isimli hesaptan atılan alçak paylaşımların ardından Türkiye ayağa kalktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu alçaklığa kayıtsız kalmadı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu "Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı..." ifadeleriyle duyurdu.