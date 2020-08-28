Bakan Soylu'dan sert çıkış: Yazıklar olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlularından Kamile Kayır ile aynı bölmede yakayı ele veren ve hapishanede eylemde ölen avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosuna asılmasına çok sert tepki gösterdi.

İşte yurt içinde kalan terörist sayısı

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada terörle mücadelede strateji değiştirdiklerini yurt içi terörist sayısının 400 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Göç yönetimi

Bakan Soylu, göç yönetiminde, dünyanın korktuğu ve kapılarını kapattığı bir dönemde, Türkiye'nin insani bir strateji ortaya koyduğunu, bugün kaçak göçle etkili şekilde mücadele ettiğini, geçtiğimiz sene 468 bin kaçak göçmen yakalandığını, Sahil Güvenlik Komutanlığının geçen senenin tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardığını, bu sene ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardığını duyurdu.

Teröristin fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına sert çıkış: Yazıklar olsun

Bakan Süleyman Soylu, terör örgütü DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlularından Kamile Kayır ile aynı bölmede yakalanan ve hapishanede eylemde ölen avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosuna asılmasını şiddetle kınadı.

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden, Türkiye'yi huzursuz etmeye çalışan, jandarmanın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C'li teröristlerin fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi olmadığını bildiren Bakan Soylu, "İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosunun yöneticilerine de yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"Bu milletin vicdanı ile oynamasınlar"

Teröristin fotoğrafını asanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını bildiren Soylu, emniyet mensubu arkadaşlarının derhal o fotoğrafı oradan kaldırdıklarını belirterek "Ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık" dedi.