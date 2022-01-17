Bakan Soylu'dan sert çıkış: Kafasına ters giydiririz

AK Parti Sinop Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Afrin'e giriyoruz, girdik mi? Azez'e girdik mi, girdik. Hadi bakalım oluştur terör koridoru da görelim. Bu milletin, bu ülkenin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririz.' dedi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin, 2023 seçimlerinde Cumhuriyetin ikinci asrının bayrağını kimin alacağına karar vereceğini söyledi. Bu nedenle 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Soylu, "Türkiye'yi büyütenler mi, Türkiye'nin demokrasisini geliştirenler mi, milletine hizmetkar olanlar mı, kim taşıyacak? İşte Türkiye, bunun kararını verecek. Büyükelçilere mektup yazıp Türkiye'yi şikayet edenler mi, Cumhuriyet'in ikinci asrının bayrağını taşıyacaklar? Bu ülkenin kahramanları şehit olurken, etrafımızda bir terör koridoru olmasın diye mücadele ederken, 'Hayır ben Türk askerinin oraya gitmesini istemiyorum, terör örgütü PKK, PYD ne isterse onu yapsın' diyenler, tezkereye 'hayır' diyenler mi Cumhuriyet'in ikinci asrını temsil edecek, yoksa PKK ve PYD ile mücadele edenler mi Türkiye'nin ikinci asrını temsil edecek? Buna bir karar vereceğiz." diye konuştu.

"Karşımızda bir yıkım ekibi vardır"

Muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızda öyle bir muhalefet anlayışı var ki, yapmayı bilmezler yıkmayı bilirler, yapmayı bilmezler silmeyi bilirler. Eğer çok çalışmaz, eğer çok gayret göstermez, çok mücadele etmezsek yarın bunun sorumluluğuyla kahrolur gideriz. Bu ülkenin kalkınması ve büyümesi için attığımız adımları bir hamlede yok edebilirler. Karşımızda kendisine güvenen değil Batı'nın gücüne güvenen bir güruh vardır. 'Acaba biz Batı ile nasıl dans ederiz, Batı ile nasıl bir araya geliriz, Amerika'nın dediklerini nasıl yaparız' diyen bir anlayışın kendisi vardır. Karşımızda bir yıkım ekibi vardır. Bu yıkım ekibinin tezgahına düşmeyelim. Tayyip Erdoğan'a düşmanlıklarının sebebi, Anadolu insanına karşı olduklarından dolayıdır." dedi.

Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzuru, asayişi 24 saat temin eden bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu aktaran Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla herkes alarm halinde. İstiyoruz ki ülkenin her yerinde şenlik, kardeşlik olsun. Etrafımızı kaşıyorlar. Ama çaktırmadan Tayyip Erdoğan da yapacağını yapıyor. Şimdi onlar bize hamle yapıyor ya, Tayyip Erdoğan Libya'da, Libya'nın halkına sahip çıkıyor. Çıldırıyorlar, kıskanıyorlar, 'Bunlar nasıl bu adımları atabiliyor' diyorlar. Terör koridoru oluşturacaklar, biz de onlara güzel bir cevap veriyoruz. Afrin'e giriyoruz, girdik mi? Azez'e girdik mi, girdik. Hadi bakalım oluştur terör koridoru da görelim. Bu milletin, bu ülkenin gücünü kimse sınamasın, sınayanın fesini kafasına ters giydiririz."