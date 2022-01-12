Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' tepkisi: Bir tanesi bir şey söyleyemedi

Canlı yayında HDP vekili Semra Güzel, hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2009 yılında terör örgütüne katılmış şu resmini verdiğiniz kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan... Zaten bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir tanesi bir şey söyleyemedi"

"Bu yaşananları görmezden gelemeyiz" ifadesini kullanan Bakan Soylu, "Bugün ve dün grup konuşmalarını biraz izleyebildim. Ne İYİ Parti Meral Akşener, ne Kılıçdaroğlu ne de HDP 'Ya bu fotoğraf doğru değildir. Terörle bu kadar iç içe girmiş bu anlayışı kabul etmiyoruz' demedi. Bir tanesi bir şey söylemedi, söyleyemedi." diye konuştu.

"2009 yılında terör örgütüne katılmış"

HDP'li Güzel'in terörist sözlüsünün fotoğrafını gösteren Bakan Soylu, "2009 yılında terör örgütüne katılmış şu resmini verdiğiniz kişi. Dicle Haber Ajansı'ndan... Zaten bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında 2017 yılında Adıyaman'da öldürülen terörist Volkan Bora ile sözlü olduğu ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel ile ilgili de konuştu.