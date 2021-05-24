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Siyaset Bakan Soylu'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Ortalama bir akıl, bunun AK Parti'nin aleyhine olduğunu bilir
Siyaset

Bakan Soylu'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Ortalama bir akıl, bunun AK Parti'nin aleyhine olduğunu bilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma verilmesinin perde arkasını ve bildiri yayınlayan akademisyenleri "Kanlarıyla duş alırız" diye tehdit etmesini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:59:00 - 2021-05-25 00:10:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e neden koruma verildiğinin perde arkasını anlattı.

DHKP-C terör örgütünün tehdidi gerekçesi ile Sedat Peker'in talepte bulunduğunun altını çizen Soylu, “Koruma nasıl verildi? 2015'te DHKP-C'nin Peker'e tehdidi var. Komisyon bir araya gelerek kendisine koruma veriyor. Gerek organize suç örgütlerinin mensupları, liderleri, gerekse bu konularda iktidarı ve siyaseti istismar etmek isteyenler yanaşırlar, kendi meşguliyet alanlarını, sivil toplum örgütlerini, iş alemini oluşturmaya çalışırlar. Amaçları nedir? Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Amacı ne? Tam da bahsettiğimiz.” dedi.

"Kanla boyarım" tehdidi AK Parti'nin lehine midir, aleyhine midir?

Bildiri imzalayan akademisyenler için Sedat Peker'in "Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizim için çalacak; oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız" tehditleriyle ilgili sorulan soruya cevap veren Bakan Soylu, "Sizin bahsettiğiniz tehditler, AK Parti'nin lehine midir aleyhine midir? Ortalama bir akıl, bunun aleyhine olduğunu bilir." ifadesinde bulundu.

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