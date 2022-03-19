Bakan Soylu'dan Savcı Sayan'ın 'medrese' çağrısına tam destek!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ağrı'ya gitti.

Bakan Soylu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile birlikte kentin medrese temsilcileri ile buluştu. Başkan Sayan buluşmayı Twitter hesabından, "Ağrı’da bulunan İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu, Mele ve Medrese temsilcilerimizle önemli ve gerekli bir sohbet gerçekleştirdi." ifadeleri ile duyurdu.

Savcı Sayan geçtiğimiz hafta, Ağrı'da medreseler açmak için çağrıda bulunmuştu:

En büyük hayalim, Ağrı merkezdeki mahallelerde Osmanlı mimarisine uygun gençlerin eğitim ve öğretim görebilecekleri içinde bütün sosyal aktiviteleri de barındıran medreseler inşa etmektir. Hayırsever işadamlarını desteğe davet ediyorum. Başka türlü gençlerimizi terörden kurtaramayız.