Bakan Soylu'dan saldırı açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı

Bakan Soylu, "(ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması) Saat 05.30 itibarıyla böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibarıyla teknik olarak analizlerini yapıp araç ve aracın içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek çok yanlış olabilir." dedi