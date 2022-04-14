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Gündem Bakan Soylu’dan polis istismarına sessiz kalanlara tepki
Gündem

Bakan Soylu’dan polis istismarına sessiz kalanlara tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Türk Polisine hakaret ettiği videonun kamuoyuna düşeli yaklaşık 40 saat olduğunu belirterek, “Polis istismarı yapıp da, ortağınız HDP’li vekil Polise hakaret edince başını kuma gömmek yok. Bekliyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 16:18:00 -
Bakan Soylu’dan polis istismarına sessiz kalanlara tepki

 YENİ AKİT  ANKARA 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Türk Polisine hakaret ettiği videonun kamuoyuna düşeli yaklaşık 40 saat olduğunu belirterek, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Polisimize hakaret ettiği video kamuoyuna düşeli yaklaşık 40 saat oldu.

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