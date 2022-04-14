Bakan Soylu’dan polis istismarına sessiz kalanlara tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Türk Polisine hakaret ettiği videonun kamuoyuna düşeli yaklaşık 40 saat olduğunu belirterek, “Polis istismarı yapıp da, ortağınız HDP’li vekil Polise hakaret edince başını kuma gömmek yok. Bekliyoruz” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Türk Polisine hakaret ettiği videonun kamuoyuna düşeli yaklaşık 40 saat olduğunu belirterek, resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Polisimize hakaret ettiği video kamuoyuna düşeli yaklaşık 40 saat oldu.