Bakan Soylu'dan 'Ömer Döngeloğlu' mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsten vefat eden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüsten vefat eden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş... Bugün vefat eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.