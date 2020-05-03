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Gündem

Bakan Soylu'dan 'Ömer Döngeloğlu' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsten vefat eden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:06:00 -
Bakan Soylu'dan 'Ömer Döngeloğlu' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüsten vefat eden ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş... Bugün vefat eden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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