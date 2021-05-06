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Gündem Bakan Soylu'dan Kuytul açıklaması: Biz bu adamla sabah akşam uğraşıyoruz
Gündem

Bakan Soylu'dan Kuytul açıklaması: Biz bu adamla sabah akşam uğraşıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, camide provokasyon yapan Alparslan Kuytul ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Bakan soylu, Bu adam Türkiye düşmanlığının sözcüsüdür. Biz bu adamla sabah akşam uğraşıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 23:29:00 - 2021-05-06 23:35:32

Camide provokasyonun mimarı Alparslan Kuytul ve takipçileri hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları:

İtikaf meselesini çocukluğumdan beri bilirim. Diyanet Başkanlığımız buna izin vermiş. 2 yıldır sayın Diyanet İşleri Başkanımız "Çok gitmemenizi tavsiye ediyoruz" diyor. Evde yapmak daha doğru olur diye bir tavsiyesi var. Mesele burada değil.

Bunun, ramazanın başından itibaren, bahsedilen grup ilk önce "Bu devlet bizim namaz kılmamızı istemiyor". Böyle bir şey var mı? Hayır. Pandemi var. Müdahale etsen dert, etmesen dert.
Bu adam 4.5 yıldır ilgi alanımızda. Türkiye karşıtı ve düşmanı ne kadar mesele varsa onların savunucusu.

Zihniyetinin ne olduğu, dini istismar ettiği bir Türkiye düşmanlığı ortaya koyduğu belli. Ne zaman bir hadise yapsa polise, devlete karşı hem hakaret eden hem şiddet uygulamaya çalışan bir devlet anlayışı var. Ötesi var; kadınların eline Kur'an-ı Kerim verip polislere saldırtıyor. Bir vakıf kurmuş, kendine ait bir gelir oluşturmuş, orada da birtakım yolsuzluk ve dolandırıcılığı söz konusu.

Biz bununla sabah akşam uğraşıyoruz

Amacı dini istismar, provokasyon, usulsüzlük ortaya çıkarmak. Netice itibarında da Türkiye'de bir bölge üzerinden kaos çıkarabilir miyim anlayışını gerçekleştirebilmek.

Daha önce gözaltına alındı. Şu anda yürüyen birçok davası var. Biz bununla sabah akşam uğraşıyoruz. Sürekli olarak farklı kılıklarda farklı adımlar atmaya çalışıyor.

Burada ne yaptı? Talimat verdi, 'Bu camilere gireceksiniz'. İtikaf yapacaksan yap, benim söylediğim camilere gir, ben bunu kontrol edeyim. Caminin içinde bizimkiler müdahale ettiği zaman hükümete, devlet başkanına, bize ağza alınmayacak, caminin o haline yakışmayacak sözler söyleyince ortam geriliyor.

Tabii üzüldüm. Orada olmaması gereken bir personelin gaz sıkması kabul edilebilir değildir. Ben bunu hayatta kabul edemem. Zannediyorum olay ani gelişti.

Orada hemen soruşturma başladı. Ama olayın başı bambaşka bir tablo. Camide oturulup, masa atılıp sandalyeyle birlikte itikaf mı yapılır?

Burası Müslümanlığı doya doya her haliyle yaşandığı bir ülkedir. Etrafımızdaki bütün coğrafyanın Müslümanlığın yaşanması açısından imrendiği bir memlekettir.

Bir düzeltmeyi ortaya koyayım: Biz o akşam sadece 2 cami değil, 40'ın üzerinde camide 500'ün üzerinde kişi aynı anda itikaf gerçekleştirmek istediler.

Arkadaşımız gece gerekli hassasiyeti göstererek oradan uzaklaştırdılar. "Ben sizin devletinizi tanımıyorum, teravihi kılacağım" diyor. Hep beraber kılalım, evde kılalım. Ama oradan Türkiye'yi terörize etmeye çalışan bir anlayış gerçekleştirmek istiyor. Buna müsaade etmeyiz.

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