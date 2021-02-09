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Aktüel Bakan Soylu'dan 'Konya depremi' açıklaması
Aktüel

Bakan Soylu'dan 'Konya depremi' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'da art arda meydana gelen depremde olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 19:39:00 -
Bakan Soylu'dan 'Konya depremi' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakan Soylu'dan paylaşım

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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