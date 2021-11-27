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Siyaset Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap
Siyaset

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingiyle ilgili sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:57:00 -
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de yapacaklarını açıkladığı mitingin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasına Mersin Valiliği'nin izin vermediğini iddia etmişti. CHP liderinin sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.

"Siyasi ahlakla bağdaşmaz"

2014 yılından bu yana siyasi partilerin mitinglerinin eski Tevfik Gür Stadı'nın yanında olduğunu belirten Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir. Acizliğe ve yalana başvurulması ve siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Mitingi valiliğin gösterdiği yerde yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Mitingimizinden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz. Demek ki bir kusurları var. Sayın vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yeri göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüzde engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor: Biz bütün engelleri aşmasına bilen bir partinin mensubuyuz. Kimse merak etmesin, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullanmıştı.

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