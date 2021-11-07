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Gündem Bakan Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a sert tepki
Gündem

Bakan Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a sert tepki

İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'ın şehit yakınına yaptığı ahlaksızlığa tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 04:35:00 -
Bakan Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki göstererek, "Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun."

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