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Gündem Bakan Soylu'dan İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için başsağlığı mesajı
Gündem

Bakan Soylu'dan İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 19:13:00 -
Bakan Soylu'dan İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'a rahmet diledi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas İmranlı'da, trafik kazasında hayatını kaybeden, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im, Murat Bey'in mekanını cennet eylesin, kazada yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar nasip eylesin." ifadesini kullandı.

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