  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu'dan İHD ve HDP'nin 'soykırımı tanıyım' açıklamasına tepki!
Siyaset

Bakan Soylu'dan İHD ve HDP'nin 'soykırımı tanıyım' açıklamasına tepki!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İHD ve HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin skandal açıklamalarına "Hem İHD hem HDP, millet ve tarih karşıtlığında birlikteler" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 18:13:00 -
Bakan Soylu'dan İHD ve HDP'nin 'soykırımı tanıyım' açıklamasına tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsan Hakları Derneği (İHD) ile HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözde İnsan Hakları Derneği (İHD) ve HDP, 'Soykırımı tanıyın, af dileyin ve tazmin edin' demiş. Hem İHD hem HDP, millet ve tarih karşıtlığında birlikteler. Tarihe not düşelim istedik..." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tam kapanma ne zaman olacak? Türkiye’de tam kapanma olacak mı?
Yaşam

Tam kapanma ne zaman olacak? Türkiye’de tam kapanma olacak mı?

Türkiye’de bayram sonuna kadar kapanma olur mu? Koronavirüs salgını sebebiyle her gün 300’ü aşkın vatandaşımız yaşamını yitiriyor. Artan vak..
Metiner'den bomba öneri: Cesareti varsa onunla yüzleşsin
Gündem

Metiner'den bomba öneri: Cesareti varsa onunla yüzleşsin

Televizyonculara sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunan Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu il..
‘Tam kapanma’ deyip tarih açıkladı: Fark açılıyor
Gündem

‘Tam kapanma’ deyip tarih açıkladı: Fark açılıyor

Prof. Dr. Deniz Odabaş, kısmi kapanmayla birlikte vaka sayısında asıl azalmasının gelecek hafta görüleceğini ifade etti ve tam kapanma konus..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay