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Bakan Soylu’dan HDP’li Buldan ve Temelli’ye tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “HDP benim İzmir’de yaptığım konuşmalar için basın bülteni geçmiş, edebe davet ediyor. Pervin Buldan, Sezai Temelli siz hangi edepten bahsediyorsunuz?“ dedi.

05 Mart 2019 Salı 22:45
Bakan Soylu’dan HDP’li Buldan ve Temelli’ye tepki

İzmir Bayındır ve ardından Buca’da vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “HDP benim İzmir’de yaptığım konuşmalar için basın bülteni geçmiş, edebe davet ediyor. Pervin Buldan, Sezai Temelli siz hangi edepten bahsediyorsunuz?“ dedi.



İzmir’in ilçelerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tire, Ödemiş ve Kiraz’ın ardından Bayındır’da seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Cumhur İttifakı Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen de hazır bulundu. Buca’daki programda ise Cumhur İttifakı Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Aslan da yer aldı.



“Artık kimsenin düdüğü, borusu ötmüyor”

 

Bayındır’da konuşan Soylu, “Memleketimizin her köşesinde huzur var. Artık kimsenin düdüğü, borusu ötmüyor. Milletimizin borusu ötüyor. Bizim ülkemiz büyük bir ülkedir. Onlarca medeniyetin üzerine inşa edilmiş bir ülkeyiz. Biz kökü belli olmayan, geçmişi olmayan bir millet değiliz. Biz bütün dünyanın parmak ısırdığı bir milletiz. Birlik içerisinde hareket etmeliyiz. Bu coğrafyaya iki şey yakışmaz; biri zayıflık, biri tembellik. Ülkemizi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirmeliyiz” dedi. Diyarbakır ziyaretini anlatan Bakan Soylu, “’Otobüsün üstüne çıkma’ dediler. Dedim ki ‘Demirden korkan trene binmez’ dedim” diye konuştu.



“Hangi edepten bahsediyorsunuz?”

 

Bayındır’ın ardından Buca Kasaplar Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, şunları söyledi: “Ben terörle uğraşan bir kardeşinizim. Hakkari’ye 30 defa gittim. İstanbul’da evim var. Seçim dönemi dışında 30 defa gitmişliğim yoktur. Ağrıma gidiyor. Orada PKK’ya dersini vermek için değil, o aslanlarımızla beraber bu ülkenin namusunu, ezanını, bayrağını muhafaza etmek için değil, 780 bin metrekarelik toprakta 13 yaşındaki kızların Karayılan">Murat Karayılan’ın masasına meze yapılması ağrıma gidiyor. HDP benim İzmir’de yaptığım konuşmalar için basın bülteni geçmiş, edebe davet ediyor. Pervin Buldan, Sezai Temelli siz hangi edepten bahsediyorsunuz?” diye konuştu.



“Türkiye ikinci sıçramasını yapacak”

 

“Tarihimizde ilk defa çok önemli bir zaman dili var önümüzde” diyen Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız yatırımların hepsini bir tarafa bırakalım. İlk kez zihniyet devrimi yaşadık. İlk kez özgüven kazandık. Eskiden dizlerimiz titrerdi. Amerika diyecek ki, ‘Afrin’e giremezsin.’ Girdik, ne oldu? Kandil’i Amerika idare ediyor. Avrupa fişekliyor. Bunların saldırıları hiçbir zaman bitmedi ki. Bu coğrafyada Türkiye parmağını kımıldatmadıkça kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyiz. Biz eski Türkiye değiliz. Allah’ımıza şükürler olsun güçlü Türkiye’yiz. 50 yıldan bu yana 4,5 yıl boyunca seçimin olmadığı bir dönem olmadı bu ülkede. Her seçime bizi soktular. ‘Ya karnım ya sırtım’ dediler. Bunları göndereceğiz dediler. Türkiye ikinci sıçramasını yapacak.”



“Başımıza hayal edemeyeceğiniz musibetler gelir”

 

“Suriyelileri aldık eve doğru ne yapacaktık? Tecavüz ediyorlardı kadınlara. Biz 400 yıl onlarla aynı kıbleye doğru namaz kılan insanlarız. Ne yapmalıydı Tayyip Erdoğan sırtını mı dönmeliydi?” diye soran İçişleri Bakanı Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Yıllar önce Musevilere bu Anadolu toprakları sahip çıktı. 30 yıl önce Bulgaristan’da 300 bin insanımız Türkiye’ye geldiler. Hangi birine sırtımızı döndük? Önümüzdeki 4,5 yılı burnumuzdan getirmek için hepsi bir araya gelmişler. Kol kola girdiler. Biz 94 PKK belediyesini 08.00’de alıp kendi evlatlarımızı neden koyduk? Oradaki belediyeler teröre adam taşıdılar. Onların şah damarlarını kestik. Burada büyük bir oyun, kumpas var. Bunları iyi tanıyorum. Tırnaklarını bir yere sapladıkları andan itibaren geri adım atmazlar. Ne olursunuz bunlara bu imkanı vermeyin. Başımıza hayal edemeyeceğiniz musibetler gelir.”



Buca’ya hükumet konağı müjdesi

 

Soylu Buca’ya da şu müjdeleri verdi: “Buraya çok güzel hükumet konağı yapacaktık. Hafif bir frene basmıştık yatırımlar için. Buradan söz veriyorum. İnşallah seçimden önce herkesin hayran olacağı muhteşem bir hükumet konağı yapacağız. Şimdi talimatı vereceğim. Bekçiler de Buca’nın evlatları olacak. Buca Cezaevi de buraya yakışır bir Millet Bahçesi olacak.”



“Buca’yı çantada keklik görmek mantığıyla yapıldı”

 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP’nin Buca adayının sonradan değiştirilmesi hakkında, “Son dakika aday değiştirmek, Buca’yı çantada keklik görmek mantığıyla yapılmıştır. İstanbul ya da Ankara’dan avukat birinin listelerde birinci sıraya konulması neyi ifade eder; ‘zaten seçimi öyle de böyle de kazanacağız’ diyorlar. Bucalılar bunlara ceketini koysalar da kazanamayacaklarını göstermeye var mısınız?” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 22:45
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Hakkari
  4. Diyarbakır
  5. Aydın
  6. Ankara
  7. Ağrı
  8. doğa

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