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Gündem Bakan Soylu'dan Gabar açıklaması! Kaç terörist var?
Gündem

Bakan Soylu'dan Gabar açıklaması! Kaç terörist var?

Katıldığı canlı yayında terörle mücadeleyi değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar'daki terörist sayısını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 22:07:00 -
Bakan Soylu'dan Gabar açıklaması! Kaç terörist var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında gündeme dair merak edilenleri yanıtlıyor. Soylu yaptığı açıklamada, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu canlı yayında gündeme dair merak edilenleri yanıtlıyor. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum, hakkaniyetli haber yapanları, doğruyu yansıtmaya çalışanları tebrik ediyoruz ve kutluyoruz.

Terörle mücadelede son durum

Sınır ötesi tezkereyi vermemek sadece terör örgütünün orda konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanos’ları terör örgütü yatağı halini getirmektir. Türkiye’de, Türkiye’nin dağlarında Aralık, Ocak, Şubat aylarında operasyon yapmak eskiden adet değildi. Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı.

Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi var. Adalete teslim olan kaç kişi var? 125 kişi.

Bugün Jandarma’da yüzde 90’a geneldi profesyonellik, Sahil Güvenlik’te yüzde 100’e geldi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sürekli artıyor.

Teröre hizmet veren belediyeler, el çektirildiği için o para vatandaşa gidiyor. Yollar yapılıyor, spor tesisleri yapılıyor, Sur Kültür Yolu festivalleri yapılıyor.

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