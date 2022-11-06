Bakan Soylu'dan flaş sözler: Bir oh daha çekiyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, 'Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade edildi. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, bugün itibarıyla 43. Az kalsın 44 olacaktı. Kız çocuğu HDP'li yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladılar. Bir oh daha çekiyorum, gençler PKK'ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacı olmaya gidiyorlar. Hocalarıyla beraber yarınlara ümit vermeye gidiyorlar.' ifadelerini kullandı.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak'taki güvenlik korucularına hizmet içi eğitim semineri verildi.

Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugüne kadar terörle mücadelede şehit ve gazi olmuş tüm vatandaşlar, jandarma, polis, asker ve bin 845 güvenlik korucusu ve geçtiğimiz günlerde 80 yaşında vefat eden Türkiye'nin ilk kadın köy korucusu Gülşen Öztepe'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Şükranlarımı sunuyorum" dedi. Bugüne kadar 341 bin emniyet mensubunun 1,5 milyonun üzerinde eğitim aldığını ve bunun son 4 yılın istatistiği olduğunu belirten Bakan Soylu, "Örneğin sosyal medyada diye bir hal ile karşı karşıyayız.

Faydası olduğu kadar zararlı unsurlarını da hep beraber görüyoruz. Şu ana kadar bu yıl sadece 5 milyonu aşkın çocuğumuza 'Siberay' eğitimi verdik. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede bu sene tüm birimlerimiz tarafından 5 milyonu aşkın gencimize eğitim verildi. Yaklaşık 1 milyon 200 bin anneye 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi. Özellikle aile içi şiddete yönelik eğitimimiz bu yıl erkekleri bu konuda bilgilendirmek üzere şu anda 5 milyon eğitim verildi. Geçen yıl AFAD'da 56 milyon afet eğitimi verdik. Bu sene yaklaşık 66 bin 200 AFAD tatbikatı yaptık. Ayın 12'sinde de ülke genelinde Türkiye tatbikatı ortaya koyuyoruz" dedi.

"Bin 38 kadın korucumuz var"

"Halihazırda 57 bin 584 korucumuz var, 17 bin 600 gönüllü korucumuz var" diyen Bakan Soylu, "Yıllarca köylerimiz PKK'nın katliamlarıyla anıldı.

Bölge de çokça yaşanan katliamları hep birlikte yaşadı. Yıllarca omuzlarımızda şehit cenazesi taşıdık. Bunların hiçbirisi sayılarla anlatılmaz. Bunların hiçbirini PKK partisi anlatmıyor. Onların ortakları anlatmaz. Utanmıyorlar, 'hayır öyle değildir' demiyorlar. Her bir platformda savunuyorlar. Yıllarca bu acıları yaşattılar. Hala utanmadan Diyarbakır sokaklarında, Şırnak sokaklarında geziyorlar. Hala utanmadan PKK elebaşına özgürlük istiyorlar. Hala utanmadan PKK için eleman istiyorlar. Dağa gitmesine aracılık yapıyorlar. Bu katliamlar ve bu acılar için milletten özür dilemiyorlar. Nusaybin meydanında yapılan festivale gitmeyin diye çağrı yapıyorlar" dedi.

Toplam 40 köyün yerleşime açılmasına karar verildiğini belirten Bakan Soylu, "O köylerimiz de yerleşime açılacak ve vatandaşlarımız rahat bir şekilde gidip geleceklerdir. Kalan 7 tanesinin de inşallah hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede açılacak. Eskiden yaylalara çıkılamıyordu. Beytüşşebap ve Uludere yaylaları başta olmak üzere hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için Şırnak ilimizdeki yayla yolları yapıldı. 2023 yılına kadar yolu yapılmayan yaylamız kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade edilirdi"

50 bin kişinin katıldığı Silopi Yerfıstığı Festivali, 25 bin kişinin katılımıyla Şırnak Güz Festivali, en son 58 yıl önce yapılan Gre Alim Festivali gibi pek çok festival ve etkinlik yapıldığını hatırlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014 yılında 3 bin 327 öğrencisi vardı. Bugün 5 bin 620 öğrenci ve 72 bölüm var. Şırnak'ta tıp fakültesi kazanan öğrenci sayısı 2014 yılında 8 idi, 2017 yılında sadece 4'tü. 2021 yılında 93, 2022 yılında da 85. Öğretmenlik kazanan öğrenci sayısı 2016 yılında 35, bu yıl 117 oldu. Teröre kaynaklık eden unsurlarla mücadele başladıktan sonra bu bölgede her şey değişti. Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade edildi. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, bugün itibarıyla 43. Az kalsın 44 olacaktı. Kız çocuğu HDP'li yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladılar. Anne ve baba da HDP binasına gitti, onu kaçıran HDP'li yöneticileri orada darp ettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar. Bir oh daha çekiyorum, gençler PKK'ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacı olmaya gidiyorlar. Hocalarıyla beraber yarınlara ümit vermeye gidiyorlar."

"Bugün terör örgütünün içeride silahlı eleman sayısı 120'nin altına indi"

"Biz etrafımızdaki coğrafyaya da ümit veriyoruz, huzuru Erbil'e, Irak'a da biz getireceğiz, Afganistan'a da biz getireceğiz" diyen Bakan Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyaya, kardeşlerimize de huzuru biz getireceğiz. Kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlılarımız, büyüklerimiz bugün rahat rahat hayatlarını devam ettirebiliyorlarsa, insanlar kendi illerinin araba plakalarıyla İstanbul'a, Ankara'ya gidebiliyorlarsa bu salondaki korucuların bunda payı en büyüktür, en büyüktür. Biz, Veda Hutbesi ile terbiyelenmiş bir milletiz. Müslümanlığınızla gurur duyun, Kürtlüğünüzle gurur duyun, dilinizle gurur duyun, bu ülkenin vatandaşı olmakla da gurur duyun. Bugün terör örgütünün içeride silahlı eleman sayısı 120'nin altına indi. Terör eylemleri 15 Temmuz'dan sonra yüzde 95 azaldı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Ama bizim bir planımız var. Cumhuriyetin birinci asrı 29 Ekim 1923 tarihi gelene kadar buradaki arkadaşlarımız Allah nasip ederse bu ülkenin içerisinde kırsalda bir tek terörist kalmayacak. Cumhuriyetin ikinci asrında sırtımızda terörün küfesiyle girmeyeceğiz sınırlarımız içerisinde. Sınırlarımız dışında elbette ki devam edecek. Bizim kriterimiz terörün eylem sayısı ve kişi sayısı değildir. Bizim kriterimiz coğrafyamızdaki istikrardır" dedi.

"Ülkemizi 17-25 Aralık ve 15 Temmuz ile işgal edeceklerdi"

Korucularla ilgili önemli kararlar aldıklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Bakanlığımızla birlikte Korucular Daire Başkanlığını kurduk. Özlük haklarında iyileştirmeler yaptık. Primleri devlet tarafından karşılanmak üzere 4A çerçevesinde sigortalı saydık. Ortalama yaş 45 civarındaydı. Bir Kanun Hükmünde Kararname ile 45 yaşın üzerindeki korucuların emekli olabileceğini ortaya koyduk. Yaklaşık 25 bin korucumuz emekli oldu. Bazı korucularımızı kadroya kattık. Ortalama yaşımız 44 ile 45'ten 32'ye düştü. Operasyon tazminatı ayda bir kez ödeniyordu. Bunu her operasyon için günlük şekilde vermeye başladık. Emekliler dahil tüm korucularımıza harçsız silah taşıma hakkı, çocuklarına korucu olma imkanı verildi. Korucu istihdam edilen il sayısının 22'den 26'ya çıkarılması, kendi bölgelerinde 3 bine yakın korucumuz uzman erbaş oldu. Bu adımlarımız elbette devam edecektir. Bu yıl hedefimiz 23 bin güvenlik korucumuza eğitim vermektir. 26 ilde toplam 25 bin 750 güvenlik korucumuza eğitim vererek bu yılki hedefimizi aşmış olduk. 2019-2022 arasında toplam 35 bin güvenlik korucumuza eğitim vermiş olduk. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiyle işbirliği yaparak tarih, kültür, milli ve manevi değerler aile içi iletişim konularında birçok eğitim seminerleri verildi. Bu sayılarımız artarak devam edecektir. Ülkemizi 17-25 Aralık ve 15 Temmuz ile işgal edeceklerdi. Bu kahramanlar buna izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Osman Bilgin, kurum müdürleri ve güvenlik korucuları katıldı. Konuşmaların ardından güvenlik korucularına Doç. Dr. Oğuzhan Aydın tarafından eğitim verildi. Eğitim programı, soru ve cevap bölümünden sonra son buldu.