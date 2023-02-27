Bakan Soylu'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına tepki! 'Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinin kirli siyasete alet olarak "Hükümet istifa" sloganları atmasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan." dedi.

Önceki akşam Fenerbahçe taraftarı, dün akşam da Beşiktaş tribünleri deprem felaketi yaşadığımız günlerde acımızı siyasete alet ederek, "Hükümet istifa" sloganları attı.

Siyasetin gündemi bir anda tribünlerdeki eylemler olurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de taraftarlara tepki göstererek Beşiktaş JK üyeliğinden istifa etti.

Bakan Soylu'dan sert tepki!

Taraftarlara bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Hatay'da afet koordinasyon merkezinde konuşan Soylu, "Deprem sonrasında siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye çalışıyor. 'Ha buradan acaba bir karmaşıklık oluşturabilir miyim' diyenler olabilir. Yani burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Üç beş tane bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamları da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez." dedi.

Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti: Hiç merak etmeyin. Mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO