  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerine bir müjde daha
Gündem

Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerine bir müjde daha

Diyarbakır'da terör sevici HDP'nin İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını İçişleri Bakanı Soylu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 03:54:00 -
Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerine bir müjde daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesini verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını kaydederek, 16'ncı kavuşmanın yarın gerçekleşeceğini açıkladı. Bakan Soylu, bu konuda çalışıldığını ve devamın da geleceğini söyledi.

Nasıl başladı?

Hacire Akar adlı annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer aileleri de umutlandırdı. Akar'ın mücadelesini benimseyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine günden güne ilgi artarak sayı 140'a çıktı. Eyleme katılan 13 ailenin çocuğuna kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren diğer aileleri de umutlandırdı.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelere toplumun bütün kesimlerinden büyük bir destek geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret
Gündem

Sözleri ülkeyi ayağa kaldırdı! Erol Mütercimler'den İmam Hatiplilere ağır hakaret

Erol Mütercimler hakkında katıldığı bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik ağır hakaretlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuld..
Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor
Dünya

Rusya’dan Türkiye’ye karşı hamle! Asker toplamaya devam ediyor

Ulusal Mutabakat hükümetini destekleyen Türkiye’ye karşı Rusya’dan bir hamle geldi. Rusya, Hafter saflarında savaşacak askerler için aylık 2..
Provokatör Nevşin Mengü'ün yeni adresi resmen belli oldu
Medya

Provokatör Nevşin Mengü'ün yeni adresi resmen belli oldu

CNN Türk’ten kovulduktan sonra medya platformlarında dikiş tutturamayan Nevşin Mengü, Olay TV'ye imzayı attı.
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı