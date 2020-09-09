Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerine bir müjde daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesini verdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını kaydederek, 16'ncı kavuşmanın yarın gerçekleşeceğini açıkladı. Bakan Soylu, bu konuda çalışıldığını ve devamın da geleceğini söyledi.

Nasıl başladı?

Hacire Akar adlı annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer aileleri de umutlandırdı. Akar'ın mücadelesini benimseyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine günden güne ilgi artarak sayı 140'a çıktı. Eyleme katılan 13 ailenin çocuğuna kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren diğer aileleri de umutlandırdı.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelere toplumun bütün kesimlerinden büyük bir destek geldi.