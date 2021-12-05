Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama: Lafa takla attırdılar, çatlasınlar patlasınlar!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Muhtarlar, biz metruk binaların kaldırılması için mücadele ediyoruz, ama veraset davası var dediler ben de dedim ki elbette o dava devam eder. 2019'da çıkan bir kanun var. Eğer böyle bir metruk bina görürseniz bu bina asayişe, huzura, kamu düzenine yönelik anlayış eksikliği görüyorsanız şu adımları atarsınız. Ama sen burayı yıkamazsın asayişten dolayı diye mahkeme kararı getirirlerse yapacağımız bir şey yok, ama miras davası yürürken o ayrı bir şeydir. Ama lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Gelecek nesillere, Türk siyaseti ile ilgili söylüyorum, kadın konusunda bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın hangi hassasiyeti ortaya koyduğunun altını çizmek istiyorum. Bugün Diyarbakır annelerinin PKK'ya verdiği tahribatı çok az silah vermiştir. Bu işi kadınlar başlattı. Onların yüreği, gücü başlattı" dedi.
Bakan Soylu metruk binalara ilişkin olarak önceden yapmış olduğu açıklamaya ilişkin olarak "Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz" açıklamasında bulundu.