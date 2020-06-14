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Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: 1 güvenlik korucumuz göçük altında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin ardından 1 güvenlik korucunun göçük altında olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:13:00 -
Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: 1 güvenlik korucumuz göçük altında

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir." dedi.

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