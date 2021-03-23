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Siyaset Bakan Soylu'dan çok sert İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Biz egemen bir devletiz!
Siyaset

Bakan Soylu'dan çok sert İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Biz egemen bir devletiz!

İçişleri Bakanı Soylu, "İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 12:22:00 -
Bakan Soylu'dan çok sert İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Biz egemen bir devletiz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, "İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız." dedi.

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Yorumlar

emre

bu geçmişte imza atılmış diğer sözleşmeleri de kapsıyor ve her batının hoşuna gitmeyen harekette yine kur baskısı yapacaklar nereye kadar yapacaklar bakalım ellerindeki imkan bitince tl istedikleri zaman ne olacak
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