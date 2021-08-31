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Bakan Soylu'dan "Bozkurt" paylaşımı!
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Siyaset Bakan Soylu'dan "Bozkurt" paylaşımı!
Siyaset

Bakan Soylu'dan "Bozkurt" paylaşımı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Bozkurt ilçesindeki çalışmalara ilişkin, "20. Gün Kastamonu Bozkurt'tayız... El birliğiyle çalışmaya devam... Bu Millet, Büyük Millet" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 14:04:00 -
Bakan Soylu'dan "Bozkurt" paylaşımı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Bozkurt'taki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, "20. Gün Kastamonu Bozkurt'tayız... Bir tarafta, çamurun kaldırıldığı temizlenen sokaklar; diğer tarafta, eski haline dönmeye başlayan dükkanlar, Ezine Çayı'nda devam eden ıslah çalışmaları... El birliğiyle çalışmaya devam... Bu Millet, Büyük Millet" açıklamasında bulundu.

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