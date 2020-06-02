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Aktüel

Bakan Soylu’dan, Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:50:09 -
Bakan Soylu’dan, Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, dün akşam Ankara Etimesgut’ta uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Çakan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu." denildi.

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