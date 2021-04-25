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Siyaset Bakan Soylu'dan Barış Atay'a ayar üstüne ayar!
Siyaset

Bakan Soylu'dan Barış Atay'a ayar üstüne ayar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Atay'ın Thodex vurgunu üzerinen yaptığı küstah açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabından "Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun. Çukur Barış Atay" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 10:07:00 -
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a ayar üstüne ayar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay arasında sosyal medyada tartışma çıktı. Barış Atay'ın "Oooooh, paralar buralara gidiyormuş ooooooh Süleyman Soylu" paylaşımına Soylu'dan sert tepki geldi.

Bakan Soylu, "Çirkin yüzün, dilin 21 yaşında ailesinden aldığı üniversite harçlığı hariç işi-geliri olmayan müzikle uğraşan gence dadandı Alçakça iftira ettiğin gibi arabası da yok sadece video çekiminde kullanmış başka gençlerin yapabileceği gibi Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Çukur Barış Atay" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vedad

Katıksız ve katkısız su götürmez gâvurlarımızdan biridir bu tatlı su akvaryum komünistti.
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Yolcu

Kim bu barış denen müptezel..
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