Bakan Soylu'dan anket tepkisi: Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ı ajanlıkla suçladı.
Katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye'de bir anket mafyası olduğunu söyleyerek, Konda Araştırma yöneticisi Bekir Ağırdır'ı ağır şekilde eleştirdi.
"Uluslararası sistemin etki ajını"
Soylu, "Anketlerde yarım puanlık, 1 puanlık sapmalar normaldir. Türkiye'de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor. Bu adam uluslararası sistemin Türkiye'deki etki ajanıdır. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır.
"Türkiye bayrak salladı"
Araştırma bilimsel bir iştir. Bölge örneklemi oluşturduysanız yanılma ihtimaliniz yoktur.Türkiye bu seçimde sosyal medya anarşizmine bayrak salladı, itibar suikastlarına bayrak salladı" dedi.