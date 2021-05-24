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Gündem Bakan Soylu'dan 'AK Parti'de yalnız mı hissediyorsunuz?' sorusuna cevap
Gündem

Bakan Soylu'dan 'AK Parti'de yalnız mı hissediyorsunuz?' sorusuna cevap

Sedat Peker'in kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin içinde yalnız kaldığına dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:59:00 - 2021-05-25 00:25:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker konusunda AK Parti'nin kendisini yalnız bıraktığına dair iddialara cevap verdi.

Habertürk TV’de Kübra Par moderatörlüğünde ‘Açık ve Net’ programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddialarıyla ilgili konuştu.

Soylu, Veyis Ateş'in 'Kendinizi yalnız hissediyor musunuz?' sorusuna şöyle cevap verdi:

Bunun asimetrik bir operasyon olduğunu biliyorum. Bunun sadece ucuz bir eleman tarafından gerçekleştirildiğini ve sistematik bir şekilde sürdürülebilir olduğunu görüyorum. Kendimi niye yalnız hissedeyim?

"Yalnız olup olmadığımı görürsünüz"

Veyis Ateş’in ‘Sadece siz konuşuyorsunuz’ tepkisinin ardından Süleyman Soylu, "Organize suç örgütleriyle mücadele kimin işi? Terörde, göçte, afette ben konuşmuyor muyum? Kesinlikle yalnız değilim. Yalnız olup olmadığımı görürsünüz.” şeklinde konuştu.

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