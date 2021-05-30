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Siyaset Bakan Soylu yeni açılan Taksim Camii'ni ziyaret etti
Siyaset

Bakan Soylu yeni açılan Taksim Camii'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılan Taksim Camii'ni dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ziyaret etti. Ziyaret sonrası Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ise "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz." ifadelerini kullandıç

Yeniakit Publisher
2021-05-30 11:10:00 -
Bakan Soylu yeni açılan Taksim Camii'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazı kılınarak açılan Taksim Camii çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Camiye gelen kişiler tek tek polisin üst aramasından geçirildikten sonra içeri alınıyor. Dün akşam saatlerinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim Camii'ni ziyaret etti. Cami çıkışında çevredekiler Soylu ile fotoğraf çektirdi.

Soylu aracına yöneldiği sırada çiçekçi bir kadın ona gül vererek "Biz burada 47 yıldır çiçekçiyiz, bizi meydandan çıkarıp buraya koydular. Ama burada çok olaylar oluyor bununla ilgilenmenizi rica ediyoruz" dedi. Çiçekçi kadının sorunlarını dinleyen Süleyman Soylu daha sonra Taksim'den ayrıldı.

 

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Yorumlar

ayhan gökmen

Önce Gül veriyor hemen arkasindan dikenliyor...garanti chp lidir ve haindir,cicek micek bahane.
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SUZAN

YA KARDESIM NIYE CHP LI OLSUN EKMEGININ PESINDE BIR CICEKCI KADIN.OLAYLAR OLUYOR DIYOR.KIME IC ISLERI BAKANIMA,EN YETKILIMIZE.BAKANIM DUYARLIDIR ALLAH RAZI OLSUN.ILLA BIR YERE BAIYCAKSINIZ YANI.
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