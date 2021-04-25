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Gündem Bakan Soylu, video paylaşımıyla duyurdu: Onların anlatmadığı... #HDPkkiçinHesapVakti
Gündem

Bakan Soylu, video paylaşımıyla duyurdu: Onların anlatmadığı... #HDPkkiçinHesapVakti

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanıklı dava öncesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Onların anlatmadığı. #HDPkkiçinHesapVakti" paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 22:10:00 - 2021-04-25 22:11:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6- 8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın yarınki ilk duruşması öncesi, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu'nun, 'Onların anlatmadığı...' başlığı, '#HDPkkiçinHesapVakti'' hashtagi ile paylaştığı videoda, olayların nasıl başladığı ve HDP ile PKK'lı yöneticilerin olaylara ilişkin sözleri yer aldı.

Ayrıca 6- 8 Ekim olaylarında; 2 emniyet mensubunun şehit edildiği, 37 vatandaşın hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı, 197 okul, 165 belediye binası ve aracı, 261 banka ya da ATM, 729 sivil araç ve bin 731 ev ve iş yerinin hasar gördüğü anımsatıldı.

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