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Bakan Soylu verileri duyurdu! ‘Rakamlar her şeyi anlatıyor, faaliyetleri azalıyor’

Gazi yakınlarıyla yapılan yemek organizasyonunda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düşmüştür. Daha dün 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, dün yurt dışından 4'ü ikna yöntemiyle 6 kişi teslim olmuştur" dedi.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:03
Bakan Soylu verileri duyurdu! ‘Rakamlar her şeyi anlatıyor, faaliyetleri azalıyor’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla gazi ve gazi yakınlarıyla yemekte bir araya geldi. Bakan Soylu, program öncesinde masaları tek tek dolaşarak gazi ve gazi aileleriyle tokalaştı.

Türk milletinin, dünyanın bütün zalimlerinin toplanıp vatanına, bayrağına göz diktiğini gördüğünü belirten Soylu, Türk milletini, ihanetin yarasını da gördüğünü, birlikte mesai yaptığı arkadaşının gecenin bir yarısı üstüne tank sürdüğünü, helikopterden üstüne ateş açtığını ve uçaktan bomba attığını gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin 8 yıldan bu yana Suriye ve Orta Doğu kaynaklı göçü yönettiğini anlatan Soylu, 8 yıldır sadece gelen gideni ağırlamakla yetinilmediğini  kaydetti.

‘600’ün altına düşmüştür’

Türkiye'nin güney sınırının altındaki hayatı hem Suriyeliler için hem de iç güvenliği için güvenli hale getirmeye çalıştığını vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Rakamlar her şeyi anlatıyor. O bölge normalleştiği oranda hem bizim ülkemizdeki terör faaliyetleri azalıyor hem de göç, tersine dönmeye başlıyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında geri dönüşler bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK'nın yurt içindeki terörist sayısı 600'ün altına düşmüştür. Daha dün 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, dün yurt dışından 4'ü ikna yöntemiyle 6 kişi teslim olmuştur."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devletin en tepesinden en alttakine kadar büyük bir şuur ve milli bilinçle adım attığına işaret ederek, "Eğer öyle olmasaydı ne biz Afrin ne Cerablus'ta olabilirdik ne de Irak'ın kuzeyinde oradan bize saldıranlara 'acaba şuralara ne zaman girsek de bunları tepelesek' diye bir fiilin içerisinde olabilme fırsatına sahip olabilirdik" diye konuştu.

Soylu, şehit ve gazilerin verdiği onurlu mücadeleyi anlatırken, duygulandı.

Programda, gazi polis memuru Ömer Kula da gaziler adına bir konuşma yaptı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:03
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Gölbaşı Vilayetler Evi
  3. 19 Eylül Gaziler Günü
  4. gazi
  5. PKK

YORUM YAZ

  • Leyla Leyla 27 dk önce
    Helâl olsun sayın SOYLU soy ismine layıkhizmetleriniçinne kadar teşekkür etsek azdırvazifelerinde nice üstün başarılar dileriz iyiki varsın.

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