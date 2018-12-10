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Bakan Soylu uyarmıştı! Ceza yağdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun daha önce dile getirdiği taksicilere yönelik uyarı devam ediyor. Buna göre taksilere müşteri gibi binen sivil polisler, kurallara uymayan sürücülerin kabusu oldu. Kısa mesafe yolcu almayan, taksimetre açmayan, sigara içen, müşteriye hor davranan sürücülere ceza yağdı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 06:27
Bakan Soylu uyarmıştı! Ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı'nın ölümlü trafik kazalarının azaltılması için 81 ile gönderdiği genelge ile başlatılan sivil denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.

Uygulama kapsamında 5 bin sivil polis, bugüne kadar 10 bin taksiyi gizli müşteri yöntemiyle kontrol etti. Araçlara müşteri gibi binen sivil ekipler, kısa veya uzun mesafeli yolculuk yaparak hem güzergahı hem de şoförün tavırlarını gözlemledi. Yüksek sesle müzik çalan, arabanın içerisinde sigara içen, ahlak dışı tavırlar sergileyen, müşteriye saygısızlık yapan taksi şoförleri, araçtaki müşterinin sivil polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Denetimler aralıksız sürecek

113 taksi şoförüne kısa ya da uzun mesafe yolcu almamaktan yaklaşık 30 bin lira para cezası kesti. Bunu taksimetreyi açmayarak farklı fiyat talep 44 şoför izledi. Bunlara da 12 bin ceza kesildi. 28 araç şoförü ise trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan 7 bin 250 ceza yemekten kurtulamadı. Şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları da uygulama kapsamında sürekli denetlenecek. Yetkililer, özelikle sivil ekipler tarafın her an yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu hisseden ticari araç sürücülerin, trafik kurallarına ihlal etmekten kaçınacağını ifade etti.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:27
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