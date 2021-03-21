  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Soylu "Türkiye dünya ülkelerine örnek olacak!' diyerek paylaştı
Siyaset

Bakan Soylu "Türkiye dünya ülkelerine örnek olacak!' diyerek paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.' açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:28:00 -
Bakan Soylu "Türkiye dünya ülkelerine örnek olacak!' diyerek paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi, Avrupa 8 kişi, Türkiye 3.8 kişi. Sorumlululuğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!
Gündem

Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını değerlendirdi. ..
Melih Bulu istifa haberine cevap verdi
Gündem

Melih Bulu istifa haberine cevap verdi

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu hakkında çıkan istifa haberine, "Benim niye haberim yok" diyerek cevap verdi.
Haftalık vaka haritası açıklandı! 5 il alarm veriyor
Sağlık

Haftalık vaka haritası açıklandı! 5 il alarm veriyor

Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Samsun, Giresun, Sinop,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay