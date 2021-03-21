Bakan Soylu "Türkiye dünya ülkelerine örnek olacak!' diyerek paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.' açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi, Avrupa 8 kişi, Türkiye 3.8 kişi. Sorumlululuğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak.