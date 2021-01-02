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Aktüel Bakan Soylu: "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı"
Aktüel

Bakan Soylu: "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 12:22:38 -
Bakan Soylu: "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya 2020'deki katılım oranının, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldığını bildirdi.

Soylu, "Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta" başlığıyla Twitter hesabından 1984-2020 yıllarındaki bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaştı.

PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

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