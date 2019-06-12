0553 313 94 23

Bakan Soylu: “Sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık bugün 23 Haziran’ı konuşmamıza gerek yoktu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Üsküdar’da muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, “Biz sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık bugün biz 23 Haziran’ı konuşmamıza gerek yoktu” dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:17
Bakan Soylu: “Sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık bugün 23 Haziran’ı konuşmamıza gerek yoktu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Üsküdar’da muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada, “Biz sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık bugün biz 23 Haziran’ı konuşmamıza gerek yoktu” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Üsküdar’da düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Bakan Soylu burada mesleğe yeni katılacak polis sayısı, trafikteki yeni yaya kanunu ve yerel seçimler ile ilgili konuştu.


Programda konuşan Bakan Soylu, “Yaklaşık 30 civarında karakol yapıyoruz İstanbul’a. Bir taraftan bekçilerimiz bir taraftan polis merkezlerimiz bir taraftan emniyetimizin, kaymakamlığımızın oluşturacağı sistemle inşallah İstanbul’da güvenlik ve huzurun özellikle mahallelerde ve sokaklarda çok daha iyi olabileceği konusunda bir değerlendirmemiz var. Bin 200 bekçi daha verilecek İstanbul’a böylece 5 bin 250 bekçi olacak. Aynı zamanda yaklaşık 2 bin polis vermişiz, 2 bin 500 mezun yapmışız 2 binini İstanbul’a vermişiz. Ağustos sonu itibariyle 3-3 bin 500 arası yapacağız. Şimdi karakollara bir iş daha yaptık, polis merkezlerine kadın polis veriyoruz şimdi. Onları da sınavla alıyoruz herhalde 6-7 ay sonra onlar da görevlerine başlarlar. İstanbul tarihinde ilk kez 55 bin polisin üzerine çıkacak. Takdir edersiniz ki 31 Aralık 2016’dan itibaren İstanbul’da terör olayı söz konusu değil. Dünyanın en güvenli metropolünü oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.



“331 bin Suriyeli geri döndü”


Sınır dışı harekatlar hakkında da konuşan Bakan Soylu, “Biz ülke olarak iki mesele yaptık. Birisi Fırat Kalkanı Harekatı, birisi de Zeytin Dalı Harekatı. Bu iki bölgeyi biraz huzura eriştirince 331 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndüler” şeklinde konuştu.


Ayrıca yaya kanunundan söz eden Bakan Soylu, “Sadece yaya kanunu çıktıktan sonra yaya trafiğinde ölümler yüzde 37 azaldı. Trafik kazasında genel ölümler de yüzde 39-40 bandında azaldı. Dünyada böyle bir rakam yok. Yılda 7 bin 422 kişi verdik 2017 yılında biz trafiğe. 2018 yılında 6 bin 675’e indi. İnşallah bu yıl bu istikamette giderse yüzde 25-30 bandına düşürebilirsek bu 2 bin kişi daha az hayatını kaybetmesi demektir” diye konuştu.



“Sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık 23 Haziran’ı konuşmazdık”


Yerel seçimler hakkında konuşan Bakan Soylu, “Sandıkların ancak yüzde 10’unu açtırabildik. Ve yüzde 10’undan fark 29 binden 13 bine düştü. Biz sandıkların yüzde 90’ını açtırsaydık bugün biz 23 Haziran’ı konuşmamıza gerek yoktu” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te traktör ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
    1. Siirt’te traktör ile minibüs çarpıştı:..
    2. Faytonların atları tarımın hizmetine..
    3. TBMM Genel Kurulu
    4. Kula Halk Eğitim Merkezinden yılsonu..
    5. Zabıtadan kural tanımaz sürücülere..
    6. Devrek’te Yaz Şenlikleri stantları..
    7. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019..
    8. AK Parti'nin itirazı sonrası YSK'dan..
    9. Askere alma kanun teklifinde yeni..
    10. Suudi Arabistan askeri darbe..
    11. Şimşek’ten ihracat vurgusu: "Türkiye..
    12. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    13. "Ağın’da Kerevit Yolculuğu" Projesi..
    14. Devrek Belediyesinden ücretsiz..
    15. Devrek’e vekaleten atanan kaymakam..
    16. Bafra’da Yaz Spor Okulları kayıtları..
    17. Şehit Uzman Çavuş Ede son yolculuğuna..
    18. Çevre Haftası etkinliklerinde çocuklar..
    19. Karmod, Çekya'da showroom açtı
    20. "31 Mart öncesi vaatte bulunduk..
    21. Yalova’da çevre dostu okullara "yeşil..
    22. Mersin, Kasım 2020’de yapılacak 14...
    23. Vanlı çocuklar ‘sokak oyunları’ için..
    24. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kağıthane’de..
    25. Karalar: "Büyükşehir ve ASKİ’de çok..
    26. Guatemala ve Belize’nin sınır..
    27. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama..
    28. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    29. "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin..
    30. Ekonomiye katkı sunacak Jeotermal..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!